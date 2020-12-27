Bedelli askerlik kaç para? Bedelli askerlik ücreti 2021

Yeni askerlik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte bedelli askerlik de askerlik hizmetinin bir parçası oldu. Askerlik görevini yerine getirecek binlerce gencin beklediği bedelli askerlik haberini bir süre önce gelmişti. Buna göre bedelli askerlik kalıcı hale getirildi ve bedelli askerliğin ilk hayata geçtiği dönemde 15 bin TL ile askerlik başvurusu alınmıştı. 2021 yılında bedelli askerlik kaç para olacağı da askerlik hizmetini bedelli askerlik olarak yapacaklar tarafından sorgulanmakta. Peki, 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları neler?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2021 Bedelli askerlik ücreti!

Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncelleme ile 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euro'ya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Kaç gün bedelli askerlik yapılır?

Bedelli askerlik 30 gün sürmektedir. Fakat bir gün yol izni ve bir gün idari izni olan asker kişinin askerliği 28 güne olur. Ancak yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 gün olmaktadır. Başvurularını yapacak vatandaşlar yoklamalarını yaptırmalarının ardından bedelli askerlik tercihinde bulunmaları gerekmektedir. Vatandaşlar daha sonra bedelli tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemelerini yapmak zorundalar. Yoklamasını yaptırmayan kişilerin öncelikle askerliğe elverişli olduklarına dair sağlık raporu alımı olmaları gerekir. Bedelli askerlik başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte.

Bedelli askerlik şartları neler?

Askerlik çağına girmiş olanlardan, herhangi bir yaş sınırlandırması olmadan, fiili olarak askerlik hizmetine başlamamış olmak, Bakaya olmamak yani, askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan ancak buraya gitmeyen kişi olmamak,

Yoklamanın yapıldığı zamanda yoklama kaçağı olarak görünmemek veya saklı olmamak,

Bedelli yapmaya istekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanunen yakınları, vekilleri veya vasileri tarafından e-Devlet üzerinden veya; askerlik şubeleri ile beraber 31 Aralık 2020 tarihine kadar bedelli asker tercihi başvurularını yapmak,

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yapılan yoklamaya denk olan esas sağlık muayenelerini, verilen süre içinde tamamlayıp “askerliğe elverişlidir” kararının verilmiş olması,

Kanunda önceden belirlenmiş olan bedel tutarını, bedelli askerlik ücretini, başvuru yapmalarından itibaren 2 ay içerisinde ve bu süreyi aşmamış olacak şekilde peşin halde ödemek,

Temel askerlik eğitimin alınacağı yıl içinde celp ve sevk dönemleri için tercih yapmak,

Yapılan kuradan ya da sınıflandırma işleminden hak kazanmış şekilde ayrılmak,

Verilecek olan bir aylık temel askerlik eğitiminden geçebilmek.