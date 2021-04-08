Bedelli askerlik başvurusu yapanlar ne zaman askere alınır?

Bedelli askerlik hizmeti uygulama esasları 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu kapsamda;

1. Bedelli askerlik hizmetinden; fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

2. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuru ve ödeme işlemlerini bulunulan yılın içindeki 31 Aralık tarihine kadar tamamlayanlar bir sonraki yıl silahaltına alınırlar. Başvuru yaptıkları yıl silahaltına alınmazlar.

3. Celp ve sevk dönemi tercihleri (hangi dönemde askerlik yapmak istiyorsa) başvuru esnasında yapılmaktadır. Celp ve sevk dönem tercihleri başvuru yılının 31 Aralık günü saat 18.00’e kadar e-Devlet veya askerlik şubelerinden güncellenebilir.

4. Ödeme yapılan tarihte geçerli bedel tutarı başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde o yılın 31 Aralık tarihi saat 18.00’i aşmamak üzere peşin olarak ödenmelidir. Başvuru ve ödeme her yıl 31 Aralık saat 18.00’e kadar geçerlidir.

Sınıflandırılmış olan yükümlüler başvuru ve ödeme işlemlerini 2 ay şartına bakılmaksızın bakaya kalacağı tarihten önce tamamlatmalıdırlar.

5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkan/çıkarılan yükümlüler bedelin iade işlemi için kendilerine ait banka hesap numaralarını gösterir dilekçe ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat edebilirler. Geri ödeme işlemleri yükümlülerin nüfusa kayıtlı bulundukları askerlik şubelerince geri ödemeyi yapacak ilgili birime (mahallin muhasebe birimi/malmüdürlüğü vb.) ivedilikle gönderilerek yürütülür.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira. Yükümlülerin 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.

1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

Dövizle askerlik ücreti ne kadar?

2021 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor. 30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı. 4.402,27 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi. Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.