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Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? | Bedelli askerlik başvurusu yapma

MSB Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin askerlik başvuruları başladı. Bu kapsamda askere gidecek olan vatandaşlar ise başvuruların nasıl ve nereden yapıldığı konusunu araştırıyor. Peki, bedelli askerlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Eylül 2019 Perşembe 17:10
Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? | Bedelli askerlik başvurusu yapma

MSB Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin askerlik başvuruları başladı. Bu kapsamda askere gidecek olan vatandaşlar ise başvuruların nasıl ve nereden yapıldığı konusunu araştırıyor. Peki, bedelli askerlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılında sevke tabi olup yoklaması bulunan vatandaşlar 16 Temmuz 2019 – 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaklardır.

Aynı zamanda iki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a kadar yoklamalarını yaptırmalılardır.

Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen kişiler askerlik hizmetini er ya da erbaş olarak yerine getireceklerdir.

e-devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi linkinden yararlanabilirler. Bu link üzerinden yapacağınız işlemlerden önce kimlik doğrulama yapmanız gerekmektedir. Kimlik doğrulaması için ise e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız var. Eğer e-devlet şifreniz yok ise Size en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. Kimlik doğrulamasının ardından otomatik olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasına otomatik olarak yönlendirileceksiniz. Buradan yapmak istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.

Bedelli askerlik başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek?

2019 yılı bedelli askerlik için belirlenen ücret 33 bin 230 TL olacak. Bu ödemeler Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubeleri veya mal müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:10
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