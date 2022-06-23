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Medya Beckham'ın miras şartını duyunca çok şaşıracaksınız!
Medya

Beckham'ın miras şartını duyunca çok şaşıracaksınız!

2000'li yılların efsanevi Yıldız futbolcusu David Beckham, futbolu bıraktıktan sonra da gündemden düşmüyor. Victoria Beckham ile evli olan David Beckham'ın, çocuklarına bıraktığı miras ile ilgili koyduğu şartı taktir topladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:46:00 -
Beckham'ın miras şartını duyunca çok şaşıracaksınız!

2000'li yılların efsanevi  futbolcusu David Beckham, futbolu bıraktıktan sonra da gündemden düşmüyor. Victoria Beckham ile evli olan David Beckham'ın, çocuklarına bıraktığı miras ile ilgili koyduğu şartı taktir topladı.
Bir zamanların efsanevi futbolcusu David Beckham, futbolu bıraktıktan sonra bu kez de magazin dünyasında gündem olmaya başladı.

 

Victoria Beckham ile evliliğinden 3 erkek, 1 kız çocuğu bulunan David Beckham'ın, erkek çocuklarına bıraktığı miras için koyduğu şart duyanları şaşırttı

David Beckham, geçtiğimiz aylarda büyük oğlu 23 yaşındaki Brooklyn Beckham'ı evlendirmişti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz'in düğününün detayları haftalarca konuşulmuştu. David Beckham şimdi de sadece oğullarını düşünmediğini ortaya koydu.

Kadına şiddet varsa miras yok

Eski futbolcu David Beckham, eski manken Victoria Beckham ile 1999 yılında evlenmişti. Çiftin 23, 19,17 yaşında 3 oğlu ve 10 yaşında bir kızı var.Beckham bırakacağı mirasın şartlarını söyledi, sosyal medyayı salladı.

​David Beckham, çocuklarına; hayatlarına giren hiçbir kadına psikolojik veya fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair belge imzalattı. Eğer çocuklar anlaşmaya uymazlarsa gelecekte babalarının servetinden yararlanamayacak. Beckham'ın bu davranışı sosyal medyada taktir edildi.

 


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