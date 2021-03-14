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Gündem Bebek'deki korona partisine ceza yağdı
Gündem

Bebek'deki korona partisine ceza yağdı

İstanbul Bebek’te, 80 kişinin katıldığı partiye baskın yapan polis 254 bin 400 TL para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 03:24:00 -
Bebek'deki korona partisine ceza yağdı

Beşiktaş Bebek’te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otel yaklaşık 80 kişinin kaçak bir şekilde parti yaptığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahıslara ceza kesmeye başladı.

Bu sırada baskını çekmek için gelen basın mensuplarına, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattığı görüldü.

Cezayı yiyince gazetecilere saldırdı

Ceza kesilen iki kişi, gazetecilere küfür etti, sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Ali A., isimli şahıs ise kendisini keçen kameramana tekme atarak saldırdı. Vatandaş ve diğer basın mensuplarının araya girdi. Polis, kameramana tekme atan saldırgan Ali A., isimli şahsı aracından alarak, karakola götürmeye çalıştı. Saldırgan bu sırada küfür ve hakaretlerine devam etti. Polis, saldırganın ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Ceza kesilenler kimisi yüzünü kapattı, kimisi de lüks araçlarına binerek hemen uzaklaştı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

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