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Bebek bıngıldağı ile ilgili merak edilenler

Gelişimi normal bir bebeğin bıngıldağı 8-18 ay arasında kapanıyor. Peki bıngıldak nedir? Bıngıldak ne zaman kapanır? Bıngıldağın görevleri nelerdir? . Medical Park Bursa Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin Akarlar bebeklerin bıngıldak gelişimiyle ilgili anneleri aydınlatacak bilgiler verdi.

18 Aralık 2018 Salı 22:15
Bebek bıngıldağı ile ilgili merak edilenler

Yeni doğan bebeklerin kafasındaki yumuşak dokuyu fark etmişsinizdir. Aslında bu doku kafatası kemiğinin oluşmadan önceki halidir. Bıngıldak denilen bu doku hassas yapısıyla anneleri biraz korkutabilir. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü sert çarpmalara karşı bebeğin kafasının koruması gerekiyor

BINGILDAK NEDİR?

Bebeklerin kafa kemikleri, yetişkin kafatası kemiğinden faklıdır ve tam olarak birleşmemiştir. Kafatası, kafa derisinin altında çok parçalı bir halde ve çoğu bölgeleri kıkırdak olarak bulunur. Henüz olgunlaşmasını tamamlamamış, kafa kemikleri aralarındaki yumuşak olarak hissedilen kemikler arası mesafelere, halk arasında "bıngıldak" denir. Bebeğin doğumunu kolaylaştırdığı gibi, bebeğin baş büyümesinin de sağlıklı olmasını sağlar.

BINGILDAĞIN GÖREVLERİ

Daha yeni gelişmekte olan ve doğum sonrası hayatın en hızlı büyüme dönemini geçiren yeni doğan bebeğin beyninin büyümesi için, kafa kemiklerinin kapanmaması gerekir Bıngıldaklar, hızlı büyüyen beyin dokusuna rahatlıkla büyüme imkânı sağlar. Ayrıca doğum kanalından geçerek, dünyaya "Merhaba" diyecek olan bebeğin ve onu heyecanla bekleyen annenin sağlığı açısından bıngıldaklar doğum eylemini kolaylaştırır.

Henüz tam kapanmamış ve sertleşmemiş olan kafa kemikleri, bebek doğum kanalından geçerken, gerekirse bıngıldakların oluşturduğu hareket kabiliyeti sayesinde bebeğin kafasını zedelenmelerden korumuş olur.

TARAMAKTAN VE YIKAMAKTAN KORKMAYIN!

Bıngıldağın altında, deriden sonra direkt beyin dokusu olduğu için, bebeğin kafası zedelenmelere karşı duyarlıdır. Fakat yıkanma veya okşama gibi koşullarda zedelenme olmaz. Bebeğinizin başını okşayabilir ve bastırmamak kaydıyla başını yıkayabilirsiniz. Yani bebeği yıkama ve diğer işlemlerde özellikle dikkat etmek gerekmez. Bıngıldağın yapısı zayıf değildir. Bu yüzden saç taramak gibi basit müdahalelerle zarar görmez.

BINGILDAK NE ZAMAN KAPANIR?

Bıngıldağın kapanması; bebeğin prematüre veya normal oluşu, büyüme ve gelişim durumu, vitaminlerinin düzenli kullanıp kullanılmaması ve beslenme durumuna göre değişir. Sağlıklı ve normal zamanında doğan bir bebekte, ön bıngıldağın 8-18 ay arası kapanması, arka bıngıldağın da en geç 2 ayda kapanması, fizyolojik olarak normal kabul edilir. Fakat bu arada baş büyümesinin de boy ve kilosuna, ayına uygun olması gerekir. Ön bıngıldağın 8 aydan erken veya 18 aydan geç kapanması, baş çevresinin ayından büyük ya da küçük oluşu da bazı hastalıkların erken teşhisinde doktora yol gösterici olur.

DOKTORA BAŞVURUN

Bebeğin aşırı sıvı kaybı veya beslenmemesi gibi durumlarda bıngıldak çökebilir. Bıngıldağın şişmesi ise, bebeğin emmesi, ağlaması gibi, günlük hallerde de görülebilir. Fakat bebeğinizin aşırı ağlaması yanında, emememesi, halsizlik, yüksek ateş, kusma gibi durumlar da varsa, menenjit olma ihtimali açısından mutlaka bir çocuk doktoruna götürmelisiniz. Ayrıca bıngıldaktan nabız alınabilir. Ateşli zamanlarda bu nabız, diğer vücut bölgelerinde olduğu gibi belirginleşir ve hafif bir şişlik olabilir.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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