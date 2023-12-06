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Yerel Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek ise...
Yerel

Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek ise...

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:35:00 -
Bebeğini yıkarken sara nöbeti geçirdi! Bebek ise...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz, anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Eşinden haber alamayan babanın aradığı komşusu, evde bebeği küvette hareketsiz, anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

Epilepsi hastası anne, komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anneyi ise nöbet geçirmiş yerde baygın gördü.

Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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