“Bebeğe yanlış aşı” tartışmasına tepki gecikmedi

Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün “yanlışlıkla bir bebeğe covid aşısı yapıldı” açıklamasına Aile Hekimlerinden tepki gecikmedi.

Prof. Dr. Kurugöl’ün, “Bebeğe yanlışlıkla covid aşısı yapıldı” açıklaması aile hekimleri tarafından tepkiyle karşılanırken asla böyle bir hatayı kabul etmediklerini açıkladılar.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bir televizyon programında, “Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Covid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu.” açıklaması Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından tepkiyle karşılandı. AHEF’ten yapılan yazılı açıklamada, “ ‘bebeklere yanlışlıkla covid aşısı yapıldı ‘ iddiası ve hocamız tarafından yapılan açıklamayı AHEF olarak kabul etmiyoruz.



1-Aşılar 10 yıldır barkod ile takip edilir ve Sağlık Bakanlığı deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün transfer süreci barkod kontrolündedir. Barkod sayısı aşı sayısı arasında uyumsuzluk olduğu an gerekli incelemeler yapılır ve ilgililer hakkında soruşturma açılır. Şimdiye kadar yürütülen böyle bir soruşturma tespit edilmemiştir.



2 -Covid -19 aşıları uygulama öncesi ayrı barkod, aşıla denilen ayrı ve özel bir programa tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz ve aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır.



3 - Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir.



15 yıllık tecrübe ile biz aile hekimligi çalışanları, Sağlık bakanlığında aşı ile eğitim veren sağlık profesyonelleriyiz. Böyle bir hata asla yapılmaz. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz ve bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptığımızı belirtmek istiyoruz. Halkımızda aşı tereddüdü oluşturacak, güven duygusunu zedeleyecek şekilde açıklamaların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Ailelerimiz, bebeklerini, çocuklarını yine en güvendikleri sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına hiçbir kuşku, tereddüt olmaksızın emanet edebilir, aşılarını güvenle yaptırabilirler. Saygılarımızla.” ifadeleri kullanıldı.