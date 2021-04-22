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Spor B.Dortmund Union Berlin engelini geçti
Spor

B.Dortmund Union Berlin engelini geçti

Borussia Dortmund Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'i 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 05:00:00 -
B.Dortmund Union Berlin engelini geçti

Bundesliga 30. hafta maçında Borussia Dortmund evinde Union Berlin'i konuk etti. Erling Haaland'ın 26. dakikada penaltıdan yararlanamadığı gecede kaptan Marco Reus 27'deki golüyle takımını öne geçirdi.

Signal Iduna'daki maçın skorunu 88. dakikada Raphael Guerreiro belirledi: 2-0.

İlk dört iddiasını sürdüren sarı-siyahlılar bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Öte yandan 21 yaş 27 günlük Jadon Sancho, 100 Bundesliga maçında forma giyen en genç futbolcu oldu. Önceki rekor 21 yıl, altı ay, 29 gün ile Nuri Şahin'e aitti.

Günün sonuçları

Stuttgart 1-3 Wolfsburg
Hoffenheim 3-2 Mönchengladbach
Werder Bremen 0-1 Mainz 05

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