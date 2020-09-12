BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplam kredisi 500 milyon TL’yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021’e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.
Kurul, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL” olarak düzenledi.