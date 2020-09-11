  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
Ekonomi

BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 12:57:59 -
BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerektiğini duyurdu.

BDDK, 9133 tarihli kurul kararını internet sitesinde yayımladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi.

Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.

Bu kararla mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin artırılması, kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi amaçlanıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı