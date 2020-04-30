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Ekonomi

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:38:28 -
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Aktif Rasyosu (AR) hesaplama kapsamına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bankaların rasyo hesaplamasında kullanacağı kalemlerin alt detayları, kuruluş birliklerine duyurularak BDDK'nın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, mevduat toplamı 5 milyar TL'nin altında kalan bankalara 31 Aralık 2020'ye kadar düzenlemeye uyum için süre tanındı. Kalkınma ve yatırım bankaları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankalar, Aktif Rasyosu hesaplamasından muaf oldu.

Bankalar, 1 Mayıs'tan itibaren haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarına başlayacak.

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