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Ekonomi BDDK, 12 idari personel alacak
Ekonomi

BDDK, 12 idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 09:37:00 -
BDDK, 12 idari personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre BDDK, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda 8 memur ve 4 mühendis alacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde “www.bddk.org.tr” internet adresinde bulunan “Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekiyor. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK’nin internet sitesinden duyurulacak.

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