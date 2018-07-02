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BBP lideri Destici'den AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Ankara İl Başkanlığını ziyaret eden BBP lideri Mustafa Destici, açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:31
BBP lideri Destici'den AK Parti'ye ziyaret

Büyük  Birlik  Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ankara'dan milletvekili seçilmesinin ardından AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, "Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur." diye konuştu.

Yeni sistemin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Destici, "80 darbesinden sonra ilk defa TBMM'de temsilde adalet bu kadar yüksek derecede sağlanmıştır. Hemen hemen yüzde 100'e varan bir temsilde adaletle seçim sonuçları neticelenmiştir. Seçime katılan tüm partilerimiz, hemen hemen tüm kesimler TBMM'de temsil imkanı bulmuştur. Bu da Türk demokrasisi açısından çok güzel bir sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİN MİLLİ İRADEYE OLAN İNANCI SEÇİMLERE YANSIDI"

Milletin milli iradeye olan inancının seçimlere yansıdığına işaret eden Destici, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçları açıklanana kadar doğru, hızlı, tarafsız ve güvenli bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Mustafa Destici, basın mensuplarının da seçimlerde önemli bir sınav verdiğine dikkati çekerek, "Basınımız bu anlamda önemli ve başarılı bir sınav vermiştir. Başta Anadolu Ajansı olmak üzere, diğer basın ve medya kuruluşlarımız da olumlu bir çalışma ortaya koymuşlardır. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Destici, şunları kaydetti:

"AK Parti listelerinden aday olduk. AK Parti de TBMM'de en yüksek gruba sahip, hemen hemen tek başına 300'ün üstünde çoğunluğu sağlamaya çok yakın bir grupla temsil edildi. Biz de BBP olarak Meclis'te temsil imkanı bulduk. Bunlardan daha önemlisi çok uyumlu, kardeşçe bir çalışma gerçekleştirdik. Ankara'da ve diğer illerde bütün adaylarımız hangi sırada olursa olsun büyük bir gayretle çalıştılar, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti listelerinin başarılı çıkması anlamında."

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:31
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. BBP
  4. Mustafa Destici
  5. TBMM

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