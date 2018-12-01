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BBP lideri Destici MGK açıklamalarını hatırlattı: Operasyon sözde kalmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fırat'ın doğusuna harekat yapılmasıyla ilgili olarak Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaları hatırlatarak, "Biz bunun artık sözde kalmasını değil, eyleme geçirilmesini istiyoruz. Fırat'ın doğusunda, Kandil'de Sincar'da PKK, PYD, YPG örgütünün mutlaka yok edilmesini devletimizden bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
BBP lideri Destici MGK açıklamalarını hatırlattı: Operasyon sözde kalmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde BBP İlçe Teşkilatı tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtımında yaptığı konuşmada, Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri tekrar kazanacaklarını ve çalışmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

Yerel seçimlerin ülkeye, devlete, millete hayırlı olmasını dileyen Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden temsil edilmeye başladıktan sonra millete verdiğimiz sözleri yerine getirme gayretinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Destici, yapacakları çalışmalara değinerek şunları kaydetti:

"Özel güvenlik görevlileriyle ilgili kanun teklifimizi verdik. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz var, bir hak mahrumiyeti yaşıyorlar, onlara sahip çıktık, bundan sonra da sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Asgari ücretlilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz, vergi dilimindeki haksızlığın ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kadro alamayan bütün kardeşlerimizin kadro alması için uğraşımızı vereceğiz. Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin ve zorluklarının ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz."

'Fırat'ın doğusuna operasyon sözde kalmamalı'

Destici şöyle devam etti:

"Ülkemiz, devletimiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele ediyor ve biz de bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Fırat'ın doğusuna harekat yapılacağıyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu tarafından açıklamalar yapıldı. Biz bunun artık sözde kalmasını değil, eyleme geçirilmesini istiyoruz. Fırat'ın doğusunda, Kandil'de Sincar'da PKK, PYD, YPG örgütünün mutlaka yok edilmesini devletimizden bekliyoruz. Artık bunlara göz yumulmamalı, bunlara müsaade edilmemeli."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:32
  1. Sivas
  2. Mustafa Destici
  3. fırat

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    haklısın destici kardeşim fakat yahudilerin pi.çi abd den emir gelmesi lazımki operasyon yapalım. eğer senaryoda varsa fıratın doğusuna gireceğiz. zaten yeni senaryoyu başkana verdiler. içinde girin diye yazıyorsa tabii. aksi takdirde piç abd ile nöbete devam edip göz boyayacağız. tabii piç abd de teröristlerle başımıza çorap örecek.
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