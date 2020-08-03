BBP Genel Başkanı Destici partisinin MKYK üyeleriyle bayramlaştı

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle videokonferans yoluyla bayramlaştı.

Destici, yazılı açıklamasında, bayramlaşma sırasında MKYK üyeleriyle yaptığı değerlendirmeleri paylaştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını parti olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Ayasofya Camisi'ne şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hassasiyeti vardı. Ayasofya Camisi keşke daha önce açılsaydı da Muhsin Başkan'ımıza da orada namaz kılmak nasip olsaydı. Yine de açılmasında gayret gösteren emeği olanlara tekrardan teşekkür ediyorum."

Parti teşkilatını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmaya davet eden Destici, salgından dolayı vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Tatile giren TBMM çalışmalarıyla ilgili MKYK üyelerine bilgi veren Destici, yeni baro yasası ve sosyal medya yasasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Destici, BBP olarak doğru olan konularda hükümetin yanında, yanlışlarında ise yapıcı ve yol gösterici muhalefet anlayışıyla karşılarında olduklarını kaydetti.







