BBP destekleyeceği adayı açıkladı!

BBP lideri Destici, "Bu seçim bir yönüyle yeni sisteme 'evet' deyip uygulanmasını isteyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Cumhur ittifakının içerisinde yer alacağımızı destekleyeceğimizi ifade ettik. Haliyle cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayı o olacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi programlara katılmak üzere karayolu ile Sivas'a geldi. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Destici çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçimi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiğini hatırlatan Destici,"Bahçeli ile Cumhurbaşkanının yaptığı görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı tarafından 24 Haziran erken seçim tarihi olarak açıklandı. Ben seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bununla ilgili teklif meclise sunuldu. Anayasa Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi meclis genel kuruluna gelecek ve zaten iktidar partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayısı yetiyor dolayısıyla da bu tarih kesinleşecek. Tabi bu süreç içerisinde bir de uyum yasaları var. İkinci uyum yasayı var bu hem bir taraftan önümüzdeki değişen tarihli seçimle ilgili düzenlemeleri içeriyor hem Cumhurbaşkanlığı ve hem de milletvekilleri seçimleriyle ilgili içeriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzanın nasıl yerine getirileceği şeklinde ya da milletvekili seçimleriyle ilgili 550 sayısı 600'e çıktı. Bunlarla ilgili uyum yasaları çıkartılacak. Öbür taraftan siyasi parti yasası ve seçimlerin 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine uygun hale getirilecek. Biz Büyük Birlik Partisi olarak 25 yıllık tecrübeli bir siyasi partiyiz. Bu seçimlere tüm teşkilatlarımızla, tüm kurullarımızla birlikte hazırız" dedi.



"CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI KİMSE BBP'NİN ADAYI ODUR"



Seçimde Cumhur ittifakının adayını destekleyeceğini ifade eden Destici, "Biz 16 Nisan referandumunda 'evet' diyerek tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Bu geçtikten sonra ittifak yasasıyla birlikte partilerin seçimlere ittifakla girecekleri gündeme geldi. Bu konuda önce AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir mutabakat sağlandı. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak yaptığı görüşmeler çerçevesinde özellikle Cumhurbaşkanı ile bizde bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içerisinde yer alacağımızı ifade ettik. Bu seçim bir yönüyle yeni sisteme 'evet' deyip uygulanmasını isteyenlerle, eskiye dönmek isteyenler arasında geçeceğe benziyor. Dolayısıyla ana muhalefet partisinin başını çektiği grubun ifadeleri bu 'Seçimi kazanırsak eski sisteme döndüreceğiz' diyorlar. Biz de eski sisteme dönmeyip yeni sistemle Türkiye'nin yönetilmesi konusunda 'evet' diyerek güçlü bir irade ortaya koyduk. Cumhur ittifakının içerisinde yer alacağımızı destekleyeceğimizi ifade ettik. Haliyle cumhur ittifakının adayı kimse Büyük Birlik Partisi'nin adayı o olacaktır" diye konuştu.