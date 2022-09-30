BBCS yeni sezona damga vurdu bile... Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi nerede çekiliyor?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.

Dizinin

Filmin ikinci bölümü ise büyük bir heyecana sahne olmuştu.

Oktay Kaynarca’nın yeni dizisinde karakterler arasındaki heyecanlı sahneler ise izleyenlerden tam not aldı. Son bölümde ise; Cezayir kızını kaçıranların peşine düştü. Kızını düşmanlarının elinden kurtarırken oldukça kanlı bir gece yaşandı. Çatışma sonrasında Cezayir, daha ilk günden gözaltına alındı ve sorgulandı. Cezayir'in dönüşü, teşkilatta da bomba etkisi yarattı. Cezayir'in eski dostu Atakan (aynı zamanda teşkilatın başı) Cezayir'i emniyetten aldırdı.

Tüm bunlar yaşanırken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze, İstanbul'a doğru yola çıktı. Cezayir, eşi Leyla ile konuşmak istedi ve mezarlıkta buluştular. Leyla ve Cezayir'in duygu yüklü buluşmasında beklenmeyen bir olay oldu. Cezayir'i takip eden düşmanları onu mezarlıkta kıstırdı. Ancak Leyla, Cezayir'in önüne siper oldu ve vuruldu.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu senaryosunu ise Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı dizinin çekim mekanları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi Özbekistan çekimleri Semerkant ve Buhara kentinde gerçekleştirilirken Türkiye çekimleri ise İstanbul'da yapıldı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Oktay Kaynarca (Cezayir)

Ebru Özkan (Leyla)

Pelin Akil (Firuze)

Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)

Hakan Karahan (Dumrul)

Erkan Sever (Orhan)

Ragıp Savaş (Atakan)

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)

İlginizi çekebilir → Ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti! Coolio kimdir? Coolio kaç yaşında oldu? Coolio şarkılar → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Serdar Ortaç hakkında bomba iddia! → TIKLAYINIZ