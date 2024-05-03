BBC, Türkiye'nin İsraille ticareti askıya almasını böyle gördü!

Türkiye Gazze'de yaşanana soykırım sebebiyle, Katil İsraille olan ticari anlaşmaların hepsini askıya alma kararı aldı. Türkiye, yaptığı açıklamada ticaretin askıya alınmasının "tüm ürünleri" kapsadığını söyledi.

BBC, Türkiye'nin İsrail ile olan ticari ilişkilerinin askıya almasını haberleştirerek okurlarına sundu. Türkiye'nin yaptığı "İsrail hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli insani yardım akışına izin verene kadar Türkiye bu yeni önlemleri sıkı ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır." açıklamalarına yer verildi.

''İsrail'i tanıyan ilk müslüman ülke''

Haberde, 1949'da Türkiye'nin İsrail'i tanıyan ilk müslüman ülke olduğundan ancak ilişkilerin son yıllarda kötüye gittiğinden bahsedildi.



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Mavi Marmara saldırısı milat oldu

Mavi Marmara saldırısının milat olduğundan bahseden gazetede, ''2010 yılında Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki deniz ablukasını kırmaya çalışan Türk gemiye binen İsrailli komandolarla çıkan çatışmada Filistin yanlısı 10 Türk aktivistin öldürülmesinin ardından İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti'' ifadelerini kullanıldı.