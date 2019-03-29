BB Erzurumspor Belek kampını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.29 Mart 2019 Cuma 17:34
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.
B.B. Erzurumspor, iki gün iznin ardından 7 Nisan 2019 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 1 Nisan 2019 günü Antalya Belek’te toplanarak sürdürecek.
Takımda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz antrenmanlara katılmadı.
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