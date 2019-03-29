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BB Erzurumspor Belek kampını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.

29 Mart 2019 Cuma 17:34
BB Erzurumspor Belek kampını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalya Belek Kampının 10 günlük kamp hazırlığını tamamladı.


B.B. Erzurumspor, iki gün iznin ardından 7 Nisan 2019 Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını 1 Nisan 2019 günü Antalya Belek’te toplanarak sürdürecek.


Takımda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz antrenmanlara katılmadı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:34
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