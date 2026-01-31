Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla birçok bakanlık, valilik ve kamu kurumunda üst düzey görevlendirmeler ve görevden almalar gerçekleşti. Kararname ile hem Ankara merkezinde hem de il müdürlükleri düzeyinde yeni bir yapılanmaya gidildi.

KRİTİK ATAMALAR VE ÇİFTE GÖREVLER

Atama listesinin en başında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanan Hasan Suver yer aldı. Suver, bu görevinin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Diploması kanadında ise;

Malta Büyükelçiliğine: Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu ,

Papua Yeni Gine Büyükelçiliğine: Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan getirildi.

BAKANLIKLARDA GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Bakanlıklardaki değişim rüzgarı il müdürlüklerine şöyle yansıdı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Konya İl Müdürü Abdullah Neşeli görevden alınırken yerine Yozgat İl Müdürü Arif Topal getirildi. Kilis İl Müdürlüğüne Kahramanmaraş İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt , Kahramanmaraş’a ise Kilis İl Müdürü Emre Çalğan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Elazığ İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve Niğde İl Müdürü Elif Belkıs Baştürk görevden alındı.

Adalet ve Eğitim: Adalet Başmüfettişliğine İbrahim Atakur , Milli Eğitim Başmüfettişliklerine ise Soner Uluay ve Zülküf Temin getirildi.

Adli Tıp: Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu üyeliğine Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin atandı.

DİYANET’TE 13 İLDE MÜFTÜ DEĞİŞTİ

İl Müftülüklerinde gerçekleşen geniş kapsamlı değişim listesi ise şu şekilde: