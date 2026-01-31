  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak ayının şampiyonu belli oldu: İşte yüzde 22,88 kazandıran yatırım aracı! Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz… Emeklileri heyecanlandıran gelişme! AK Parti’den maaşlara düzenleme sinyali İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu! Yumurta parasıyla yapılan 395 yıllık cami ihya edilecek Terör elebaşından “koltuk” itirafı: Paçayı kurtarmak için “tugay” oldular
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu
IHA Giriş Tarihi:

Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Elazığ'da ev hanımıyken dışarıdan eğitimini tamamlayan Mesuda Kartal, 12 yılda aldığı 20 belgeyle usta öğreticiliğe yükselerek 300 öğrenciye ekmek kapısı açtı.

#1
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Mesuda Kartal, 2008 yılında Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki kurslara katılmaya başladı.

#2
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

İlkokul mezunuyken dışarıdan eğitimini tamamlayan Kartal, 2020 yılına kadar geçen süreçte 20'ye yakın sertifika alarak usta öğreticilik ve ustalık belgelerini tamamladı.

#3
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Halk Eğitim bünyesinde görev yapmaya başlayan Mesuda Kartal, bu süreçte yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdi.

#4
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Her 5 yılda ortalama 20 yeni kayıt alan Kartal'ın yanında yetişen bazı öğrenciler, 3 yıl içerisinde usta öğreticilik seviyesine ulaştı.

#5
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu imkanlara dikkat çeken Kartal, "Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020'ye kadar da devam etti.

#6
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

20'ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim. İleride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim.

#7
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Genellikle el sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak, sonra belgeleri birleştirip usta öğreticilik, ustalık belgelerini alarak bu şekilde devam etti" dedi.

#8
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir fırsat kapısı olduğunu vurgulayan usta öğretici Kartal, " Ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum. Okulları da dışarıdan bitirerek öyle mesleğe atıldık.

#9
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

300'e yakın öğrenciyle tanışmışlığım olmuştur. Çünkü her 5 yılda 20'ye yakın öğrenci kaydediyoruz ve dönem dönem değişiyor. Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var.

#10
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar.

#11
Foto - Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu

Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüz Kenan Tabar'ın bize destekleri çok olmuştur" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
Tüpraş rafinerisinde büyük patlama
Gündem

Tüpraş rafinerisinde büyük patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ İzmit rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Çevrede bulunan yerleşim merkezleri boşalt..
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’
Gündem

Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda gençlerin yurt dışı hayallerine ve Batı dünyasındaki yaşam ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23