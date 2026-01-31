  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fabrikaları eleman bulamıyor! Kentin valisi isyan etti: 20 bin kişi gelsin, hemen işe alalım Ocak ayının şampiyonu belli oldu: İşte yüzde 22,88 kazandıran yatırım aracı! Önce öğrendi sonra öğretti 300 öğrenciye usta oldu Tam 58,5 milyar metreküp! Türkiye’nin doğal gaz… Emeklileri heyecanlandıran gelişme! AK Parti’den maaşlara düzenleme sinyali İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldular Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu! Yumurta parasıyla yapılan 395 yıllık cami ihya edilecek
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!

Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu...

#1
Foto - Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!

3 bin 119 lira 4 şubat çarşamba günü emekli aylığı alanların hesabına yatırılacak.

#2
Foto - Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!

5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesinde yer alan en düşük aylık tutarı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

#3
Foto - Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!

Yeni düzenleme, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.

#4
Foto - Ne zaman ödeneceği merak ediliyordu: Emekli aylığının farkının ödeneceği tarih belli oldu!

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren artış kapsamında, ocak ayına ilişkin 3 bin 119 liralık maaş farkının ise 4 Şubat’ta emeklilerin hesaplarına yatırılacağı açıklandı./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica'nın başında Real Madrid'i elediği tarihi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında eski ta..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili ortaya atılan şok iddialar gündemi sarsıyor. Gazeteci Tamar T..
Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’
Gündem

Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, katıldığı bir programda gençlerin yurt dışı hayallerine ve Batı dünyasındaki yaşam ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23