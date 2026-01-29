Bilal Erdoğan’dan gençlere tavsiye: ‘Batı’daki hayat göründüğü gibi değil’

"Ben asla gitmeyi düşünmezdim"

Programda bir gencin, "Siz bugün 18 yaşında olsaydınız yurt dışına gitmek ister miydiniz?"

sorusuna net bir cevap veren Bilal Erdoğan, Türkiye'de kalmayı tercih edeceğini ifade etti. Erdoğan, gençliğin dinamizminin ve imkanlarının Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"ABD ve Almanya'daki hayatın zorluklarını bilmiyorlar"

Yapılan anketlerde gençlerin %40'ının yurt dışına gitmek istediğini, bu listenin başında ise ABD ve Almanya'nın geldiğini belirten Erdoğan, şu uyarılarda bulundu:

"Bu gençler ABD ve Almanya'da hayatın gerçekten nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Oradaki sistem çok acımasız. İşinizi kaybedip kiranızı ödeyemediğiniz an kendinizi kapının önünde, sokakta bulursunuz. Sosyal devlet yapısı Türkiye'deki gibi işlemez."

Batı'nın parlak ışıkları aldatmasın

Erdoğan, Batı ülkelerindeki refah düzeyinin sadece dışarıdan görünen kısmına odaklanılmaması gerektiğini söyleyerek, Türkiye'nin sağladığı aile bağı ve sosyal dayanışma gibi unsurların başka hiçbir yerde bulunamayacağını kaydetti. Gençlerin kendi ülkelerinde kalarak burayı kalkındırmasının en doğru yol olduğunu belirtti.