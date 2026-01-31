Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Bölgenin İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla resmi bir turizm alanı olduğunu da ifade eden Muhtar Koç, "Bölge ziyaret ediliyordu ancak şimdi resmi bir turizm alanına dönüştürülüyor. Burayı İl Özel İdaresi yapıyor. Öncelikle bir seyir balkonu yapılacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte sosyal tesisler de olacak. Burası çok güzel bir görünüme kavuşacak. Zaten yıllardır insanlar burada durup fotoğraf çekiyor. Neredeyse Giresun’a gelip de bu yoldan geçen herkesin burada bir fotoğrafı vardır. Yukarıda Kulakkaya ve Bektaş yaylalarımız var. Buradan Mavi Göl’e uzanan bir rota oluşturulabilir" diye konuştu.