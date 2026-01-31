Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Dik bir yamaçta, fizik kurallarına aykırıymış gibi duran tonlarca ağırlıktaki kaya oluşumu, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırdığını belirten Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, "Bu benzerlik, kayaya adını veren hüzünlü bir efsaneyle birleşince bölge ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yöre halkı arasında anlatılan efsaneye göre, güzeller güzeli genç bir kız sevmediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek istenir. Ailesine karşı gelmeye cesaret edemeyen genç kız, gönlünü köyden başka bir delikanlıya kaptırmıştır. Düğün günü geldiğinde gelin alayı yola çıkar. At üzerinde yeni hayatına götürülürken çaresizlik içinde dua eder: "Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et." Rivayete göre genç kızın duası kabul olur ve gelin alayının önünde at üstünde taşa dönüşür. Gelin Kayası’na farklı açılardan bakıldığında kimi zaman yüz silueti, kimi zaman gelinlik giymiş bir kadın görünümü seçilebilmesi de efsaneyi daha da gizemli hale getiriyor" dedi.