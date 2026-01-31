  • İSTANBUL
Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Giresun'da tonlarca ağırlığındaki iki dev kütlenin sarp bir yamaçta adeta fizik kurallarını altüst edercesine dengede durduğu "Gelin Kayası", yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.

#1
Foto - Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Giresun İl Özel İdaresi'nin başlattığı kapsamlı çalışmalarla turizme kazandırılan bölge, sadece sıra dışı jeolojik yapısıyla değil, nesilden nesile aktarılan hüzünlü efsanesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor.

#2
Foto - Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Doğal bir sanat eseri gibi dik yamaçta asılı duran dev kayaların çevresinde yapılan çevre düzenlemeleri ve seyir terasları, fotoğraf tutkunları için benzersiz manzaralar sunuyor.

#3
Foto - Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Giresun merkeze bağlı Sıvacı köyü Taşhan mevkiinde bulunan ve halk arasında "Gelin Kayası" olarak bilinen iki dev kaya kütlesi, hem görünümü hem de dilden dile aktarılan efsanesiyle son yıllarda bölge turizminin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.

#4
Foto - Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Dik bir yamaçta, fizik kurallarına aykırıymış gibi duran tonlarca ağırlıktaki kaya oluşumu, uzaktan bakıldığında sırtında bebeğiyle bir kadın siluetini andırdığını belirten Sıvacı Köyü Muhtarı Emrah Koç, "Bu benzerlik, kayaya adını veren hüzünlü bir efsaneyle birleşince bölge ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor. Yöre halkı arasında anlatılan efsaneye göre, güzeller güzeli genç bir kız sevmediği bir adamla görücü usulü evlendirilmek istenir. Ailesine karşı gelmeye cesaret edemeyen genç kız, gönlünü köyden başka bir delikanlıya kaptırmıştır. Düğün günü geldiğinde gelin alayı yola çıkar. At üzerinde yeni hayatına götürülürken çaresizlik içinde dua eder: "Allah’ım, beni istemediğim bir kocaya verme, taş et." Rivayete göre genç kızın duası kabul olur ve gelin alayının önünde at üstünde taşa dönüşür. Gelin Kayası’na farklı açılardan bakıldığında kimi zaman yüz silueti, kimi zaman gelinlik giymiş bir kadın görünümü seçilebilmesi de efsaneyi daha da gizemli hale getiriyor" dedi.

#5
Foto - Giresun'un yerçekimine meydan okuyan mucizesi! 'Gelin Kayası' turizm dünyasının yeni gözdesi oluyor

Bölgenin İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla resmi bir turizm alanı olduğunu da ifade eden Muhtar Koç, "Bölge ziyaret ediliyordu ancak şimdi resmi bir turizm alanına dönüştürülüyor. Burayı İl Özel İdaresi yapıyor. Öncelikle bir seyir balkonu yapılacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte sosyal tesisler de olacak. Burası çok güzel bir görünüme kavuşacak. Zaten yıllardır insanlar burada durup fotoğraf çekiyor. Neredeyse Giresun’a gelip de bu yoldan geçen herkesin burada bir fotoğrafı vardır. Yukarıda Kulakkaya ve Bektaş yaylalarımız var. Buradan Mavi Göl’e uzanan bir rota oluşturulabilir" diye konuştu.

