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Yerel Bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak hayatını kaybetti
Yerel

Bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak hayatını kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kalan 7 yaşındaki Irmak Şahin, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 12:48:00 -
Bazanın altında kalan 7 yaşındaki Irmak hayatını kaybetti

Sarıoğlu Mahallesi'nde oturan Ali ve Lütfiye Şahin çiftinin kızları Irmak, evde oyun oynamak için kaldırdığı baza kapağının altında kaldı.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Küçük çocuğun ölümü, aile bireylerini gözyaşlarına boğdu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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