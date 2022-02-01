Bayülgen o davayı kaybetti! Öyle bir tazminat ödeyecek ki...
Okan Bayülgen'e 6 yıl önce özel şoförlüğünü yapmış olan Burhan Akdeniz'in açtığı davada sona gelindi. Burhan Akdeniz, Okan Bayülgen'e açtığı davayı kazandı.
Okan Bayülgen'e 6 yıl önce özel şoförlüğünü yapmış olan Burhan Akdeniz'in açtığı davada sona gelindi. Burhan Akdeniz, Okan Bayülgen'e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti.
Burhan Akdeniz, Okan Bayülgen, eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yatı. Akdeniz, Bayülgen'in kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasında bulunarak dava açtı.
İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yapan Burhan Akdeniz, Okan Bayülgen'in iki görüşmeye gelmemesi üzerine durumu mahkemeye taşıdı.
Burhan Akdeniz, Okan Bayülgen'in kendisini işte çıkarmasının ardından ödediği 10 bin TL'yi kabul etmedi ve avukatı Ece Rukiye Kalay ile mahkemeye başvurdu. İhbarsız ve tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, Bayülgen'e açtığı davayı kazandı.
Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti. Ünlü şovmen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.