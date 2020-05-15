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Bayrampaşalı gençler sokakla buluştu

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığındaki gençler bugün ilk kez dışarı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:49:23 -
Bayrampaşalı gençler sokakla buluştu

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığındaki gençler bugün ilk kez dışarı çıktı.


Türkiye’de yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan’dan beri 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altındakiler için de sokağa çıkma kısıtlaması konusuna değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile 15-20 yaş grubu, yürüme mesafesiyle dışarı çıkabildi. Bayrampaşa’da parkları, caddeleri ve yeşil alanları dolduran gençlerle bir araya gelen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizle hasret giderdik. Onlar bizi, biz de onları çok özlemişiz. Kurallara uyarak bu sıkıntılı günleri de aşacağız. Biraz daha sabredelim, virüsü birlikte yeneceğiz” dedi.

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