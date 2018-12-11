İstanbul yeni havalimanı 29 Ekim'de ilk etabı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 3. havalimanının ismini İstanbul Havalimanı olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı 31 Aralık'ta taşınmasıyla birlikte artık tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Bunun içindir ki İstanbul yeni havalimanına gitmek isteyen yolcular Bayrampaşa'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? Bayrampaşa'dan 3. Havalimanı'na nasıl giderim? Bayrampaşa-İstanbul Havalimanı arası kaç kilometre? sorularını sormakta. İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşım bilgileri...

Bayrampaşa'dan İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu. İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının açılmasıyla birlikte yılda 90 milyon yolcu taşınacak. Atatürk Havalimanı’nın 30 Aralık’ta taşınacak. Böylelikle uçuşlar 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Yeni yılla birlikte iniş ve kalkışların yapılacağı İstanbul Havalimanı’na da nasıl gidileceği araştırılıyor.

Bayrampaşa İstanbul Havalimanı metro hatları

Bayrampaşa'daki bir yolcu ise Otogar - Bağcılar (Kirazlı) Metrosu ile Bağcılar'a ulaştıktan sonra isterse Bağcılar - Küçükçekmece Metrosu ile Küçükçekmece üzerinden Başakşehir'e ve oradan Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı metrosu ile Üçüncü Havalimanı'na; isterse Bağcılar'dan Bağcılar - Olimpiyatköy Metrosu ile Başakşehir'e geldikten sonra Halkalı - Arnavutköy - 3. Havalimanı metrosu ile İstanbul'un Üçüncü Uluslararası Havalimanı'na ulaşmış olacak.

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Yeni İstanbul Havalimanı otübüs hattı durakları

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı: Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

Metro, metrobüs, Tranvay, otogar, yüksek hızlı tren, karayolu ile İstanbul yeni havalimanına nasıl giderim?

İstanbul yeni havalimanı ulaşım hatları

Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç