Bayrampaşa'da trafik kazası! Yaralılar var
İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
O-3 Otoyolu Bayrampaşa-Vatan Caddesi yönünde 34 EUK 702 plakalı otomobil, önündeki 34 MD 4769 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton bariyerlere vuran iki araç da ters döndü.
Kazada 34 MD 4769 plakalı otomobildeki iki kişi ile diğer aracın şoförü hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlandı.
Trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.