  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya markası olma yolunda

Eğitimli genç insan kaynağına yatırım yapılacak

Albaraka’nın kurucusu vefat etti

Toparlanma başlayacak

THY’den 19 Mayıs özel uçuşu
için kalan
Aktüel

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde yoğunluk devam etti

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde marketçiler ve pazar esnafı ürün almak için gece saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:19:00 -
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde yoğunluk devam etti

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde marketçiler ve pazar esnafı ürün almak için gece saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu. Sabah saatlerinde de devam eden yoğunluk ise havadan görüntülendi.



Dünyada ve Türkiye’de etkili olan yeni tip korona virüs (COVİD-19)’e karşı 16 Mayıs gecesi saat 00.00’da başlayan 20 Mayıs Salı gecesi 00.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde hareketlilik yaşandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik sabah saatlerinde de devam etti. Çok sayıda marketçi ve pazar esnafı ürün almak için hale gelirken halde yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı