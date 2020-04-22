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Aktüel

Bayrampaşa Sebze Hali’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti.

2020-04-22 02:06:03 -
Bayrampaşa Sebze Hali’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Korona virüs önlemleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilinin ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda oluşan uzun kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla Korona virüsü ile mücadele kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik çocuk Bayramı tatilinin Ramazan Ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesi sonucu İstanbullular Ramazan ayı alışverişi için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Haline akın etti. Bayrampaşa Hali yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Oluşan kuyruklar drone ile havadan görüntülendi.



Bayrampaşa Haline alışverişe gelen vatandaşlardan birisi, “Önümüzdeki dört gün gelecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ve Ramazan ayının gelmesiyle hemde korona virüsünden dolayı halde bir alışveriş yoğunluğu var” diye konuştu.

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