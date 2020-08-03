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Aktüel

Bayramın son günü İstanbul trafiği sakin

Saat 23.30 itibarıyla şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 18 oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:44:26 -
Bayramın son günü İstanbul trafiği sakin

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı'nın son gününde kentte ve dönüş trafiğinde yoğunluk oluşmadı.

Önceki bayram tatili dönüşlerine kıyasla İstanbul'daki trafik akışındaki sakinlik dikkati çekti.

Gün boyunca kente giriş noktalarının yanı sıra şehir içinde de uzun süreli trafik yoğunluğu ve araç kuyrukları gözlenmedi. Saat 23.30 itibarıyla şehir içi trafik yüzde 18 olarak ölçüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişteki trafik yoğunluğu haricinde kent genelinde trafikte sakinlik gözlendi.


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