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İSLAM Bayramda hangi zikirler çekilir? Bayramda 300 Sübhanallahi ve bi hamdihi okumanın fazileti nedir?
İSLAM

Bayramda hangi zikirler çekilir? Bayramda 300 Sübhanallahi ve bi hamdihi okumanın fazileti nedir?

Bayramda hangi dualar okunur? Kurban bayramını zikirle geçirmek isteyenler hangi duaları okumaları gerektiğini araştırıyor. Peki, bayramda 300 Sübhanallahi ve bi hamdihi okumanın fazileti nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 14:21:00 -
Bayramda hangi zikirler çekilir? Bayramda 300 Sübhanallahi ve bi hamdihi okumanın fazileti nedir?

Kurban bayramı 20, 21 , 22  ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramı dualarla geçirmek isteyenler hangi ibadetleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. Bayramda hangi teşbihler çekilir?

Bayramda hangi zikirler çekilir? Bayramda 300 Sübhanallahi ve bi hamdihi okumanın fazileti nedir?

Kim bayram günü 300 defa "Sübhanallahi ve bi hamdihi" der ve bunu Müslümanların ölülerine hediye ederse;her mü'minin kabrine bin nur girer ve o kişi vefat ettiği zaman Allahü Teala kendisinin kabri için de bin nur verir.

(Taberani,Meu'cemü'l-Evsat,1/357)

Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân (ra), Resûlullah (sav) buyururken dinledim, dedi:

"Müslüman bir kimse, farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için on iki rekât namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" veya "Ona cennette bir köşk yapılır."

(Müslim, Müsâfirîn 103)

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Kurban eti kime verilmez? Kurban eti kime dağıtılır?

İSLAM

Kurban eti kime verilmez? Kurban eti kime dağıtılır?

Kurban eti kime verilmez? Kurban eti kime dağıtılır?
Kurban eti kime verilmez? Kurban eti kime dağıtılır?

İSLAM

Kurban eti kime verilmez? Kurban eti kime dağıtılır?

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