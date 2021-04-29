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Yaşam Bayram tatili kaç gün? Kamuda bayram tatili kaç gün olacak?
Yaşam

Bayram tatili kaç gün? Kamuda bayram tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili kaç gün olacak? Türkiye 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya gitse de pek çok kişi çalışmaya devam edecek. Kamuda çalışanlar ramazan bayramı tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili kaç gün? Bayramda kaç gün tatil var?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:08:00 -
Bayram tatili kaç gün? Kamuda bayram tatili kaç gün olacak?

Geçen sene olduğu gibi bu yılda ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçiyor. Türkiye artan vakalar sebebiyle tam kapanma sürecine başlıyor. 29 Nisan  ile 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu dönemde sağlık, gıda, lojistik, güvenlik gibi pek çok alanda çalışanlar ise kısıtlamadan muaf tutulacak. Kamu çalışanları bu sebeple ramazan bayramında kaç gün tatil yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili kaç gün oldu?

Bayram tatili kaç gün? Kamuda bayram tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, “"30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” denildi.

Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs’ta idrak edilecek. Alınan bu kararla bayram tatili 9 gün olarak açıklanmış oldu.

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