Bayram Şenocak: İmamoğlu Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemelidir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP'li İBB yönetiminin kurguladığı 'Fazilet Durağı' yalanlarına ilişkin açıklama yaptı. Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı'nı, kan donduran yalanları için Fazilet Durağı'nda özür dilemeye davet etti.

Şenocak: Fazilet Durağı'nda özür dile

CHP'li İBB yönetiminin; Fazilet Durağı ile ilgili verdiği tüm bilgilerin asılsız olduğunu ve otobüs şoförünün de iddiaları yalanladığını vurgulayan Şenocak, "Bu kumpas kanımızı dondurdu! Salgın sürecinde bile mağduriyet peşinde koşup hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanının YALANI #FaziletDurağındaİBBkumpası olarak tescillendi. Ne demiştik; yalanın ömrü kısadır! Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı "Fazilet Durağı"nda özür dilemelidir" çağrısında bulundu.

Otobüs şoförü de İBB'yi yalanladı

Olayın yaşandığı 62 nolu Kağıthane-Kabataş Hattı'nın şoförü Ertuğrul Arslan konuyla ilgili açıklama yaptı. İBB yönetiminin otobüste yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamaları yalanlayan Arslan, "Fazilet Durağı'nda bir anda 47 yolcunun bindiği söylenmiş. Bu yalan. Ben bu durakta hiç durmadım bile. Otobüsün geçmişe dönük kayıtlarını da incelediğimde yaklaşık 29 kilometre hızla geçmişim. Üstelik yolcuların zorla bindiği, organize kötülük yapıldığı söyleniyor. Bu iddiaların hepsi yalan. Hangi maksatla bu yalanlar, iftiralar üretildi bilmiyorum ama otobüs şoförü bendim ve kamera kayıtları da söylenenlerin yalan olduğunun en büyük ispatı" dedi.

Neler olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı tarafından halk sağlığını, Koronavirüs salgınından korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında toplu taşımada da yolcu sınırlaması getirilmişti. Ancak CHP'li İBB yönetimi, sosyal mesafeyi korumak için sefer sayılarını artırmak yerine otobüs, metro, metrobüs başta olmak üzere hemen hemen bütün toplu taşıma hizmetlerini yarı yarıya düşürdü. Tasarruf etmenin, halk sağlığından daha çok önemsendiği önlemler nedeniyle İstanbullular, pandemi sürecinde dahi balık istifi seyahat etmek zorunda bırakıldı.

İstanbul'un hemen hemen bütün yoğun hatlarında yaşanan sosyal mesafesiz toplu taşımanın bir örneği de 29 Mart Pazar sabahı 62 nolu Kağıthane-Kabataş Hattı ile 146 nolu Boğazköy-Bakırköy Hattı'nda yaşandı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, azaltılan otobüs seferleri nedeniyle balık istifi seyahat etmek zorunda bırakılmalarına sosyal medya hesaplarından isyan etti. Yolcuların paylaştığı fotoğraf ve videolar, kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı. Eleştiri yağmuruna tutulan CHP'li İBB yönetimi, mağduriyetleri gidermek yerine 'Fazilet Durağı' üzerinden kumpas senaryoları yazdı.

Kamera kayıtları ve BELBİM verileri yalanı deşifre etti

Ardından CHP'li İBB yönetimi, 62 ve 146 nolu hatlarda yaşanan yolcu yoğunluğu ve İBB yönetimini hedef alan paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, BELBİM'in geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. Her iki hattan toplam 90 yolcunun ifadesini aldı. Resmi belgeler, yolcular ve otobüs şoförlerinin ifadeleri sonucunda, İBB yönetiminin öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Sabah