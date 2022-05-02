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Yerel Bayram sabahı İstanbul'da yunus sürprizi
Yerel

Bayram sabahı İstanbul'da yunus sürprizi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bayram sabahı deniz kenarına gelen vatandaşlar, 15 yunusun gezisini izledi. Yunuslardan bir tanesinin kar beyazı olması ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 11:53:00 -

Görüntüler, Üsküdar sahillerden. Bayram sabahı sahilde hava almaya çıkanlar yunusların gösterisiyle karşılaştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında görüntülenen yaklaşık 10-15 sürüden oluşan yunuslar, Boğaz’ın serin sularına dalıp çıktı.

En ilginç görüntüyü ise yunus sürüsü içindeki beyaz yunus oluşturdu.

O anları da A Haber kameramanı Özkan Şafak görüntüledi.

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