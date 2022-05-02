Bayram sabahı İstanbul'da yunus sürprizi
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bayram sabahı deniz kenarına gelen vatandaşlar, 15 yunusun gezisini izledi. Yunuslardan bir tanesinin kar beyazı olması ise şaşırttı.
Görüntüler, Üsküdar sahillerden. Bayram sabahı sahilde hava almaya çıkanlar yunusların gösterisiyle karşılaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında görüntülenen yaklaşık 10-15 sürüden oluşan yunuslar, Boğaz’ın serin sularına dalıp çıktı.
En ilginç görüntüyü ise yunus sürüsü içindeki beyaz yunus oluşturdu.
O anları da A Haber kameramanı Özkan Şafak görüntüledi.