Bayram namazı saatleri paylaşıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın sabah kılınacak olan Bayram namazı saatlerini paylaştı.
20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı sabahı Müslümanlar camilerde namaz ibadetlerini idrak edecekler.
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.
Bayram namazı saatleri
Adana: 06.07,
Adıyaman: 05.53,
Afyonkarahisar: 06.22,
Ağrı: 05.30,
Aksaray: 06.09,
Amasya: 05.57,
Ankara: 06.10,
Antalya: 06.25,
Ardahan: 05.28,
Artvin: 05.32,
Aydın: 06.35,
Balıkesir: 06.31,
Bartın: 06.09,
Batman: 05.42,
Bayburt: 05.40,
Bilecik: 06.21,
Bingöl: 05.42,
Bitlis: 05.37,
Bolu: 06.13,
Burdur: 06.25,
Bursa: 06.25,
Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06,
Çorum: 06.00,
Denizli: 06.30,
Diyarbakır: 05.45,
Düzce: 06.15,
Edirne: 06.32,
Elazığ: 05.48,
Erzincan: 05.44,
Erzurum: 05.37,
Eskişehir: 06.20,
Gaziantep: 05.58,
Giresun: 05.46,
Gümüşhane: 05.43,
Hakkari: 05.32,
Hatay: 06.05,
Iğdır: 05.26,
Isparta: 06.24,
İstanbul: 06.23,
İzmir: 06.36,
Kahramanmaraş: 05.59,
Karabük: 06.08,
Karaman: 06.15,
Kars: 05.28,
Kastamonu: 06.03,
Kayseri: 06.02,
Kırıkkale: 06.08,
Kırklareli: 06.29,
Kırşehir: 06.07,
Kilis: 06.00,
Kocaeli: 06.20,
Konya: 06.16,
Kütahya: 06.23,
Malatya: 05.52,
Manisa: 06.35,
Mardin: 05.44,
Mersin: 06.10,
Muğla: 06.34,
Muş: 05.38,
Nevşehir: 06.06,
Niğde: 06.07,
Ordu: 05.48,
Osmaniye: 06.03,
Rize: 05.37,
Sakarya: 06.18,
Samsun: 05.53,
Siirt: 05.38,
Sinop: 05.56,
Sivas: 05.54,
Şanlıurfa: 05.52,
Şırnak: 05.37,
Tekirdağ: 06.29,
Tokat: 05.55,
Trabzon: 05.41,
Tunceli: 05.45,
Uşak: 06.27,
Van: 05.31,
Yalova: 06.23,
Yozgat: 06.03,
Zonguldak: 06.11.