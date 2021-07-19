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İSLAM Bayram namazı saatleri paylaşıldı
İSLAM

Bayram namazı saatleri paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın sabah kılınacak olan Bayram namazı saatlerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:16:00 -
Bayram namazı saatleri paylaşıldı

20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı sabahı Müslümanlar camilerde namaz ibadetlerini idrak edecekler.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

Bayram namazı saatleri

Adana: 06.07,
Adıyaman: 05.53,
Afyonkarahisar: 06.22,
Ağrı: 05.30,
Aksaray: 06.09,
Amasya: 05.57,
Ankara: 06.10,
Antalya: 06.25,
Ardahan: 05.28,
Artvin: 05.32,
Aydın: 06.35,
Balıkesir: 06.31,
Bartın: 06.09,
Batman: 05.42,
Bayburt: 05.40,
Bilecik: 06.21,
Bingöl: 05.42,
Bitlis: 05.37,
Bolu: 06.13,
Burdur: 06.25,
Bursa: 06.25,
Çanakkale: 06.36,
Çankırı: 06.06,
Çorum: 06.00,
Denizli: 06.30,
Diyarbakır: 05.45,
Düzce: 06.15,
Edirne: 06.32,
Elazığ: 05.48,
Erzincan: 05.44,
Erzurum: 05.37,
Eskişehir: 06.20,
Gaziantep: 05.58,
Giresun: 05.46,
Gümüşhane: 05.43,
Hakkari: 05.32,
Hatay: 06.05,
Iğdır: 05.26,
Isparta: 06.24,
İstanbul: 06.23,
İzmir: 06.36,
Kahramanmaraş: 05.59,
Karabük: 06.08,
Karaman: 06.15,
Kars: 05.28,
Kastamonu: 06.03,
Kayseri: 06.02,
Kırıkkale: 06.08,
Kırklareli: 06.29,
Kırşehir: 06.07,
Kilis: 06.00,
Kocaeli: 06.20,
Konya: 06.16,
Kütahya: 06.23,
Malatya: 05.52,
Manisa: 06.35,
Mardin: 05.44,
Mersin: 06.10,
Muğla: 06.34,
Muş: 05.38,
Nevşehir: 06.06,
Niğde: 06.07,
Ordu: 05.48,
Osmaniye: 06.03,
Rize: 05.37,
Sakarya: 06.18,
Samsun: 05.53,
Siirt: 05.38,
Sinop: 05.56,
Sivas: 05.54,
Şanlıurfa: 05.52,
Şırnak: 05.37,
Tekirdağ: 06.29,
Tokat: 05.55,
Trabzon: 05.41,
Tunceli: 05.45,
Uşak: 06.27,
Van: 05.31,
Yalova: 06.23,
Yozgat: 06.03,
Zonguldak: 06.11.

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