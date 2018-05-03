Bayram namazı nasıl kılınır?

Geçtiğimiz yıl 9 gün olan bayram tatili acaba bu yıl da 9 gün olur mu sorusu merakla cevabını bekliyor. İşte bu yıl bayram tatili için gelen resmi açıklamalar.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN TATİL KAÇ GÜN OLACAK

Bu yıl ramazan bayramının arefesi 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor dolayısıyla tatilin 9 gün olma ihtimali bu yıl çok zayıf bir ihtimal. Bayramın birinci günü 15 Haziran Cuma gününe denk gelirken üçüncü ve son günü 17 Haziran Pazar gününe denk gelmekte.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR.

Dinimiz de iki tane bayram namazı vardır. Birincisi Ramazan Bayramı namazı diğeri ise Kurban Bayramı namazıdır. Ramazan bayram namazı iki rekat olarak kılınır. Cemaat ile camide kılanan namaz dinimizce vaciptir. Bayram namazının kılınışı şöyledir:

Birinci rekatta cemaat sıra halinde saf tutar ve “ niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama” diye niyet eder. İmam Allahü ekber dedikten sonra yukarı ellerini kaldırır cemaat de Allahüekber der ellerini bağlar. Hem cemaat hem de imam içinden sübhaneke süresini okur üç kere tekbir getirir birinci tekbir de imam yüksek sesle cemaatte içinden Allahüekber diyerek ellerini yukarı kaldırır ve sonra aşağı salıp bir süre bekler, ikinci tekbir de de imam yüksek sesle cemaatte içinden Allahüekber diyerek ellerini yukarı kaldırır ve sonra aşağı salıp bir süre bekler,üçüncü tekbir de ise imam yine yüksek sesle cemaatte içinden Allahüekber diyerek ellerini yukarı kaldırır ve sonra aşağı salmadan bağlar. Bundan sonra normal vakit namazı gibi devam eder.

İkinci rekatta ise üç kere daha tekbir alınır üçüncü tekbirden sonra elller bağlanmaz dördüncü tekbirden sonra rükua varılır sonra secdeler yapılarak oturulur ve normal vakit namazı gibi bitirilir.