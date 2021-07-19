Bayram namazı kaçta?
Bayram namazı saati 20 Temmuz | Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. 20 Temmuz sabahı namaz için camilere akın edecek olanlar “Bayram namazı saat kaçta?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bayram namazı saati kaç? Yarın bayram namazı saat kaçta? Bu sene bayram namazı kaçta?
Kurban bayramı öncesinde milyonların yüreklerini büyük bir heyecan sardı. Bayram sabahı camilere akın edecek olanlar, namaz saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki bayram namazı vakitlerini açıkladı. Peki, İstanbul’da bayram namazı kaçta?
Bayram namazı kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22
Ağrı: 05.30
Aksaray: 06.09
Amasya: 05.57
Ankara: 06.10
Antalya: 06.25
Ardahan: 05.28
Artvin: 05.32
Aydın: 06.35
Balıkesir: 06.31
Bartın: 06.09
Batman: 05.42
Bayburt: 05.40
Bilecik: 06.21
Bingöl: 05.42
Bitlis: 05.37
Bolu: 06.13
Burdur: 06.25
Bursa: 06.25
Çanakkale: 06.36
Çankırı: 06.06
Çorum: 06.00
Denizli: 06.30
Diyarbakır: 05.45
Düzce: 06.15
Edirne: 06.32
Elazığ: 05.48
Erzincan: 05.44
Erzurum: 05.37
Eskişehir: 06.20
Gaziantep: 05.58
Giresun: 05.46
Gümüşhane: 05.43
Hakkari: 05.32
Hatay: 06.05
Iğdır: 05.26
Isparta: 06.24
İstanbul: 06.23
İzmir: 06.36
Kahramanmaraş: 05.59
Karabük: 06.08
Karaman: 06.15
Kars: 05.28
Kastamonu: 06.03
Kayseri: 06.02
Kırıkkale: 06.08
Kırklareli: 06.29
Kırşehir: 06.07
Kilis: 06.00
Kocaeli: 06.20
Konya: 06.16
Kütahya: 06.23
Malatya: 05.52
Manisa: 06.35
Mardin: 05.44
Mersin: 06.10
Muğla: 06.34
Muş: 05.38
Nevşehir: 06.06
Niğde: 06.07
Ordu: 05.48
Osmaniye: 06.03
Rize: 05.37
Sakarya: 06.18
Samsun: 05.53
Siirt: 05.38
Sinop: 05.56
Sivas: 05.54
Şanlıurfa: 05.52
Şırnak: 05.37
Tekirdağ: 06.29
Tokat: 05.55
Trabzon: 05.41
Tunceli: 05.45
Uşak: 06.27
Van: 05.31
Yalova: 06.23
Yozgat: 06.03
Zonguldak: 06.11