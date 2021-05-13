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Yerel Bayram namazı çıkışı korkunç olay! İmam hayatını kaybetti
Yerel

Bayram namazı çıkışı korkunç olay! İmam hayatını kaybetti

Samsun Terme’de bayram namazı sonrası silahla rastgele atılan kurşunların isabet ettiği imam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:03:00 -
Bayram namazı çıkışı korkunç olay! İmam hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram namazı çıkışında vatandaşlar tarafından havaya rastgele silahlarla ateş açıldı.

Vücuduna 3 kurşun isabet etti

Kurşunların isabet ettiği mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna 3 kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan Fatih Akkuş yere yığıldı.

31 yaşındaki imam hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112’ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, imam Fatih Akkuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

31 yaşındaki imam Fatih Akkuş’un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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