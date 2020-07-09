Bayram ikramiyesine zam mı var?

Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmeyeceği merak konusu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekli vatandaşlara ödenen bin TL’lik ikramiyelerin bayram öncesinde verilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek. Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.

Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2020 Kurban Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.

Bayram ikramiyelerine zam mı var?

Bu yıl emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri için son dakika açıklaması geldi. Bayrama kısa süre kala yapılan açıklamadan 1000 lira olan bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkarılması teklif edildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını söyleyerek, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL 'den 1500 TL'ye çıkarılmasını istedi. Teklifi kabul edilip edilmeyeceği ise henüz net değil. Eğer teklif kabul edilirse ve meclisten geçerse bayram ikramiyeleri 1500 TL olarak yatırılacak.