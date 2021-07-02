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Ekonomi Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak?
Ekonomi

Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak?

Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak? İşte, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih hakkında ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-07-02 19:03:00 -
Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusu son günlerde öne çıkan konulardan oldu. Hem temmuz zammı hem de bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman hangi gün yatırılacak?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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