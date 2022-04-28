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Oruç Bayram günü oruç tutulur mu? Bayramın hangi günü oruç tutulur Diyanet
Oruç

Bayram günü oruç tutulur mu? Bayramın hangi günü oruç tutulur Diyanet

Ramazan ayı 2 Mayıs Pazartesi günü yerini bayrama bırakacak. Ramazan ayında eksik orucu bulunanlar ise bayram günlerinde oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Peki, şevval ayı orucu bayramda tutulur mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:48:00 -
Bayram günü oruç tutulur mu? Bayramın hangi günü oruç tutulur Diyanet

Mübarek ramazan ayı 2 Mayıs’ta bayramla birlikte sona erecek. Ramazan ayında tutmadığı orucu olanlar ya da şevval ayı orucu tutmak isteyenler “Bayramda oruç tutmak caiz mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Bayram günü oruç tutulur mu? Bayramın hangi günü oruç tutulur Diyanet

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

Ramazan ayının ikinci ve üçüncü günü oruç tutmak haram değildir. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde şevval ayı orucuna başlayabilir. Ancak din büyükleri bayramın bitmesinin ardından şevval orucuna başlanmasını tavsiye ediyor.

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