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Gündem Bayram günü değdi mi? Pidecilerin kavgasında kan aktı!
Gündem

Bayram günü değdi mi? Pidecilerin kavgasında kan aktı!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 18:40:00 - 2023-06-27 18:52:00
Bayram günü değdi mi? Pidecilerin kavgasında kan aktı!

Kurban bayramı arefesinde park yeri tartışması yaşayan komşu pidecilerin kavgasında kan aktı.

Olay Giresun'un Espiye ilçesinde yaşandı.

Komşu pide salonu işletmecileri arasında park yeri anlaşmazlığı sebebi ile tartışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde pide salonunun işletmecisi F.E ve çalışanı S.B.S ile yan tarafında bulunan diğer pide salonunun ortağı T.E. arasında müşteri araç parkı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Darp edilen F.E. üzerindeki ruhsatsız silah ile T.E.'yi bacağından yaralarken, seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti. Yaralı 3 kişi Giresun'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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