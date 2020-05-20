Bayram gelenekleri "sanal" dünyada da sürmeli önerisi

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, bayramda sokağa çıkma yasağı nedeniyle belki de çoğu kimsenin özellikle aile büyükleriyle bir arada olamayacağını hatırlatarak, "sanal" da olsa bayramlaşmanın önemini vurguladı. Onat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına, torunlarına hasret olan aile büyükleri için bunun daha da önemli olduğunu belirterek, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirecek önerilerde bulundu.

Dünyada milyonlarca insan, korona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için evinde kalıyor. Bunun fiziksel mesafeyi sınırlamak anlamına gelse de sosyal mesafeyi sınırlamak anlamına gelmediğine dikkat çeken Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, evlerde olan insanların, en temel ihtiyaçlarından olan sosyalleşmeyi birbirlerine sanal dünyada misafir olarak yaşadıklarını hatırlattı.

"Sanal da olsa birlikte geleneksel aile kahvaltımızı ekranların karşısında yapabiliriz"

Özellikle ülkemiz için büyüklerimizle, aile fertleriyle bir araya gelme anlamı taşıyan bayramı, bu yıl ilk defa sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ile geçireceğimizi belirten Ferah Onat, "Özellikle mart ayı sonundan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü büyüklerimiz için bu çok daha önem taşıyor. Onlar, çocuklarıyla, torunlarıyla bir araya gelememenin hüznünü yaşarken biz de onlara olan zorunlu uzaklığın hasretini çekiyoruz. Bu bayram bir araya gelemesek de onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Bu video daha önceden düşünülmüş, evdeki herkesi gösteren, sevgi dolu duygularımızı aktaran bir video olabilir; ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları bayram sabahı görüntülü arayabiliriz, sanal da olsa birlikte geleneksel aile kahvaltımızı ekranların karşısında birlikte yapabiliriz" dedi.

Dijital medyanın kişiler arası ilişkilerde sınırları kaldırmaya yardımcı olduğunu belirten Doç. Dr. Ferah Onat, "Gönüllü karantina ve sınırlı sokağa çıkma yasakları sürecinde büyüklerimizle sosyal mesafeyi korumak adına uzaktan görüşebildik. Mobil telefonlar üzerinden onlarla sohbet ettik, onlara misafir olduk, onlarla birlikte sanal dünyada yemek yaptık, biraz da olsa hasret giderdik. Aynı uygulamayı bayramda da sürdürelim ve sanal dünyada aile geleneklerimizi sürdürelim" diyerek önerilerde bulundu.

"Bayram sabahı hiçbir adet aksamasın"

Doç. Dr. Ferah Onat, sanal bayramlaşma için şöyle devam etti:

"Eskiden her bayram görüşülemeyen akrabalara bayram tebrik kartları atılırdı. Yine bu iletişim yolu kullanılabilir. İster dijital ortamda, isterse çocuklarımızla yapacağımız bayram kartlarını büyüklerimize bayram öncesinde ulaştırabiliriz. Kartların yanına iliştireceğimiz küçük hediyeler de onların bayram boyunca bizi hatırlamasını sağlayacaktır. Arife Günü, ailecek bayramda birlikte yapıp yediğimiz yemekleri telefonla onlardan tarif alarak yine ekranlar aracılığıyla beraber yapabiliriz. Hatta arife öncesinde sokağa çıkma yasağı başlamadan bu yemekleri yapıp aynı şehirdeysek onlara yollayabiliriz. Malzemelerin alınmasından ön hazırlıklara, pişirmeden sofraya sunmaya kadar her aşamada arayabilir, onlara gösterebiliriz. Bayram sabahı hiçbir adet aksamasın. Sabah erken kalkıp kahvaltıda birlikte görüntülü konuşarak, bu imkanımız yoksa sesli konuşarak kahvaltı yapabiliriz. Bayram sabahı ya da önceden özenle hazırlanmış, tüm ailenin bir arada olduğu kısa bir kutlama videosu gönderebiliriz. Bu video daha önceden düşünülmüş, evdeki herkesi gösteren, sevgi dolu duygularımızı aktaran bir video olabilir. Ayrıca yine güzel giysilerimizi giyip onları görüntülü arayabiliriz. Büyüklerimiz böylece videoyu tekrar tekrar izleyebilir. Ellerinde mobil telefon yoksa telefonla görüşmeler yapılmalı. Sosyal medya platformlarında geçmiş bayramlara ait güzel fotoğrafları paylaşarak güzel günleri anımsayabiliriz. Hatta yakın tarihte çekilmiş bazı fotoğrafları da bayram günü paylaşıp yakın zamanda tekrar kavuşacağımıza dair mesajlar verebiliriz. Uzaktaki görüşemediğimiz diğer akrabalarımızı da aramalıyız. Görüntülü arayacaksak önce arayıp görüntülü görüşmeye uygun olup olmadıklarını sormalıyız."