Bayram Ali Hoca dualarla anıldı

Faruk Arslan İstanbul

İsmailağa Camii’nde sabah namazı sohbeti sırasında şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şahadetinin 13’üncü yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki Sakızağacı Mezarlığı’nda yer alan kabri başında dualarla anıldı. Bayram Ali Öztürk Hoca’yı anma etkinliğine, hocaefendinin talebeleri ve İsmailağa Cemaati mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Şehit Bayram Ali Hoca’nın oğlu Mahmut Öztürk, olayın arkasındaki azmettirici faillerin adalet önüne çıkarılamadığını söyledi. Vakanın 13 yıldır soruşturma aşamasından çıkamayıp hâlâ dâvâya dönüşmediğine dikkat çeken Öztürk, “Olayla ilgili öyle bir adli süreç var ki, bir türlü başlayamayan, sürekli bir el tarafından karartılan ve üzeri kapatılan bir süreç. Bu olayı çözememek ve yaşadığımız çaresizlik bana ve aileme büyük yara veriyor” dedi. Şehit Bayram Ali Hoca’yı anma töreninde Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak Hoca, Ömer Döngeloğlu Hoca ve Mahmut Eren Hoca da birer konuşma yaptı.