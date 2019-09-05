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Bayram Ali Hoca dualarla anıldı

Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şehadetinin 13. yıldönümündeEdirnekapı Şehitliği’nde kabri başında dualarla anıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:10
Bayram Ali Hoca dualarla anıldı

 Faruk Arslan  İstanbul 

İsmailağa Camii’nde sabah namazı sohbeti sırasında şehit edilen Bayram Ali Öztürk Hocaefendi, şahadetinin 13’üncü yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki Sakızağacı Mezarlığı’nda yer alan kabri başında dualarla anıldı. Bayram Ali Öztürk Hoca’yı anma etkinliğine, hocaefendinin talebeleri ve İsmailağa Cemaati mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Şehit Bayram Ali Hoca’nın oğlu Mahmut Öztürk, olayın arkasındaki azmettirici faillerin adalet önüne çıkarılamadığını söyledi. Vakanın 13 yıldır soruşturma aşamasından çıkamayıp hâlâ dâvâya dönüşmediğine dikkat çeken Öztürk, “Olayla ilgili öyle bir adli süreç var ki, bir türlü başlayamayan, sürekli bir el tarafından karartılan ve üzeri kapatılan bir süreç. Bu olayı çözememek ve yaşadığımız çaresizlik bana ve aileme büyük yara veriyor” dedi. Şehit Bayram Ali Hoca’yı anma töreninde Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak Hoca, Ömer Döngeloğlu Hoca ve Mahmut Eren Hoca da birer konuşma yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:10
  1. İstanbul
  2. İsmailağa Camii
  3. sabah namazı sohbeti
  4. sabah namazı
  5. Bayram Ali Öztürk Hocaefendi
  6. Edirnekapı Şehitliği
  7. Sakızağacı Mezarlığı
  8. Bayram Ali Öztürk Hoca
  9. İsmailağa Cemaati
  10. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  11. Kur’an-ı Kerim
  12. Şehit Bayram Ali Hoca
  13. Mahmut Öztürk
  14. Cübbeli Ahmet Hoca
  15. İhsan Şenocak Hoca
  16. Ömer Döngeloğlu Hoca
  17. Mahmut Eren Hoca

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