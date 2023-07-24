  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu kendisi için bu benzetmeyi yaptı: 10 cephede yara almış komutan!

Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı!

Dolar ve altın için kritik hafta

Elinde kurşunla yaygara koparan Meral Akşener'den tek kelime çıkmadı!

UKatar Şeyhi, Trabzonspor'u satın almak için harekete geçti! Resmen satın alacaklar: Değerinin 7 katı teklif edildi

Blinken: F-16'lar kullanabilmesi aylar alır! Patlak veren önemli detay, kritik F-16 uyarısı

Bakan Uraloğlu Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı'nın başarısını böyle paylaştı!

Yerli otomobil TOGG ülke ülke ve kıta kıta dünyada devrialem yapacak: TOGG sedan geliyor!

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda önemli detay! Azmettiren uyuşturucu baronları mı?
Biyografi Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kariyeri
Biyografi

Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kariyeri

Yeniakit Publisher
2023-07-24 08:53:00 -
Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kariyeri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un mesleki hayatı sık sık araştırılıyor. Peki, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir? Bayram Ali Ersoy nereli kaç yaşında?

Bayram Ali Ersoy 1974'te İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi. Aslen Ispartalı olan Ersoy; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Bayram Ali Ersoy 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik bölümünden mezun oldu.

Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cebir alanında ulusal kitapları bulunan Ersoy, İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23