Bayram Ali Ersoy kimdir? Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kariyeri

Bayram Ali Ersoy 1974'te İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi. Aslen Ispartalı olan Ersoy; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Bayram Ali Ersoy 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik bölümünden mezun oldu.

Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Cebir alanında ulusal kitapları bulunan Ersoy, İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.