Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı ölümcül silahı devreye soktuklarını duyurdular! Yine perişan olmak istiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'daki başarısızlığında en büyük nedenlerden biri olan Bayraktar TB2 SİHA'lar Putin'i yeni çareler aramaya itti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, İHA'ları yakabilen bir lazer silahı test ettiklerini ve Ukrayna'da kullandıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri emirle başlayan Ukrayna'nın işgali 86. günde de şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya, Ukrayna karşısında istediği başarıyı elde edemedikçe saldırıların şiddetini artırıyor. Gelişmiş ağır silahlar ve üstün hava gücüne rağmen Rusya'nın istediğini alamamasında en büyük etkenlerden biri ise dünya çapında büyük ilgi gören Türk insansız hava araçları... Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna'daki başarısı uluslararası basında parmakla gösterilirken Rusya yeni çarelere başvuruyor.

Rus lider Putin'in yardımcısı Yuri Borisov, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında 5 km uzaklıktaki insansız hava araçlarını yakabilen bir lazeri test ettiklerini açıkladı. Borisov'un açıklamalarına göre, lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakılarak imha edildi. Borisov, 'Peresvet' isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatının yapıldığını, lazerin, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebileceğini söyledi.

Borisov, açıklamasında lazer silahın şu anda Ukrayna'da kullanıldığının da bilgisini verdi. “İlk numuneler Ukrayna’daki askeri eylemlerde kullanılıyor” diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının ‘Zadira’ olduğunu ekledi.

TGRT Haber