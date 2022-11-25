Bayraktar TB2 SİHA'lar 7 bin 600 kilometre ötedeki ülkede radarlara takıldı
Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'da radarlara takıldı.
Türkiye'de üretilen TB2'ler Batı Afrika ülkesine Burkina Faso'da radarlarda görüntülendi.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre 24 Kasım günü sabah saatlerinde Bayraktar TB2'ler uçuş gerçekleştirdi.
Burkina Faso-Mali-Nijer sınır hattında uçuş gerçekleştiren TB2'lerin radar kayıtları da sosyal medyada paylaşıldı.
Son olarak Burkina Faso'daki cunta yönetimi de Batı Afrika'da TB2'leri sahada kullanmaya başlamıştı.
Yaklaşık bir yıl önce 5 adet Bayraktar TB2 siparişi veren Burkina Faso'da ordu güçleri, bu TB2'lerden ikisini teslim almıştı.
Bu kapsamda Burkina Faso'nun 2 adet TB2'yi ülkenin batı kırsalında kullanmaya başladığı bildiriliyordu.
Radio France Internationale, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Bobo-Dioulasso Hava Üssü'nde iki adet TB2'nin konuşlandığını duyurmuştu.
Sipariş verilen TB2'lerden 3'ünün de gelecek aylarda Burkina Faso'ya tedarik edilmesi bekleniyor.
Bazı Burkina Faso ordu mensuplarının şu anda Türkiye'de Bayraktar TB2 üzerine eğitim almakta olduğu ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News